NVWA onderzoekt verstikkingsdood 2100 varkens

(ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA onderzoekt de verstikkingsdood van 2100 varkens eerder deze week in een stal in Maarheeze, vlak bij Weert. De NVWA wil volgens een woordvoerder achterhalen hoe het kon gebeuren dat de varkens stikten. Volgens eigenaar Peter van der Linden van de stal leidde een stroomstoring in de luchtwassers voor de zuurstofvoorziening tot de dood van de varkens.

„Door die storing was er geen ventilatie meer”, zo bevestigt een uit het veld geslagen Van der Linden een bericht uit het Eindhovens Dagblad. „In de nacht van dinsdag op woensdag ging het alarm af. „We zijn direct gaan kijken, maar het ging allemaal zo snel, er was geen redden meer aan.”

„Vroeger waren er ventilatiekokers op het dak, maar die zijn er niet meer. Die hadden kunnen zorgen voor de toevoer van frisse lucht. Nu moeten de luchtwassers daarvoor zorgen. Als dan de stroom uitvalt, zit alles potdicht. Het werd er meer dan 40 graden. Daardoor zijn die varkens gestikt.”

Na de massale dood van de varkens is een inspecteur van de NVWA op bezoek geweest. Volgende week komt er een nieuw bezoek voor een vervolgonderzoek, aldus de NVWA. „Er zijn redenen om nog eens te gaan kijken”, zei de woordvoerder, die dit verder niet wilde toelichten.