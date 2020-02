Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de dierenpolitie een complete veestapel in bewaring genomen van een bedrijf in Noord-Holland. De huisvesting en de verzorging van de dieren waren niet in orde.

De in bewaring genomen dieren zijn koeien, stieren, kalveren en pinken (een eenjarig rund). In totaal gaat het om 84 dieren. De autoriteit meldt doorgaans niet om welk bedrijf het gaat.