„NVWA moet sjoemelsigaret uit de handel nemen”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gevraagd om alle sigaretten uit de handel te nemen die niet aan de wettelijke maxima van teer, nicotine en koolmonoxide voldoen. Het ‘handhavingsverzoek’ is ingediend door onder meer de Stichting Rookpreventie Jeugd, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, kinderartsen, longartsen en cardiologen.

Zij deden eerder al strafrechtelijke aangifte tegen de tabaksindustrie. „Vrijwel alle sigarettenmerken die dagelijks in Nederland worden verkocht bevatten minimaal twee keer zoveel gif als wettelijk is toegestaan. Het gaat om het kankerverwekkende teer, de verslavende nicotine en om koolmonoxide dat onder meer hart- en herseninfarcten veroorzaakt”, aldus de Stichting Rookpreventie Jeugd.

De organisatie baseert zich op eerdere metingen van gezondheidsinstituut RIVM. Als de NVWA geen gehoor geeft aan het verzoek, volgt een kort geding, laat een woordvoerster van de stichting weten.

De tabaksregelgeving bepaalt dat bij het inhaleren, per sigaret niet meer dan 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide mag vrijkomen. De overheid moet dit controleren met een ISO-gecertificeerde rookmachine. Maar deze methode geeft volgens het RIVM, echter een sterk vertekend beeld sinds tabaksfabrikanten gaatjes hebben aangebracht in sigarettenfilters.

„Door die gaatjes wordt schone lucht aangezogen die zich vermengt met de sigarettenrook. Het verdunde en vervolgens gemeten rookmengsel bevat dan ook veel minder gifstoffen en voldoet daardoor dan precies aan de wettelijke normen. Sjoemelen wordt dat genoemd”, stelt de antirookorganisatie.

De NVWA kon niet zeggen of er gehoor wordt gegeven aan het verzoek. „Dat weten we nog niet, we gaan het eerst bestuderen”, zegt een woordvoerder.