NVWA gaat intensiever controleren op verkoop ivoor

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de komende tijd intensiever controleren bij beroepsmatige verkopers van (voorwerpen van) ivoor, zoals antiquairs en veilinghuizen. De dienst treft naar eigen zeggen regelmatig ivoor aan waarvan de aanbieder niet kan aantonen dat het legaal is.

In Nederland zijn de afgelopen jaren de regels rond de handel in ivoor verscherpt. Ivoor mag alleen verhandeld, geruild of weggegeven worden met een ontheffing in de vorm van een EU-certificaat. Er geldt een uitzondering voor antiek ivoor. Dat moet dan wel bewerkt zijn en aantoonbaar legaal zijn verkregen voor 3 maart 1947. Dit kan een aanbieder aantonen met een deskundigenverklaring. Met een verklaring van een deskundige kan een verkoper bewijzen dat het antieke ivoor dat hij aanbiedt ook echt antiek is. Aan zo’n verklaring zijn eisen gesteld. Zo moet de deskundige aantoonbaar deskundig zijn, het ivoor fysiek onderzocht hebben en uitgebreid motiveren waarom hij concludeert dat het ivoor antiek is.

Ook particulieren bieden regelmatig ivoor aan. Dit doen zij bijvoorbeeld op verkoopsites. Voor particulieren gelden dezelfde regels als voor bedrijven. De NVWA kan daarom ook inspecties uitvoeren bij particulieren die ivoor te koop aanbieden.