NVWA en Aldi waarschuwen voor geroosterde amandelen

Aldi waarschuwt klanten voor geroosterde amandelen waarin een te hoog gehalte aflatoxine zit. Als iemand te veel van die stof binnenkrijgt, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.

Volgens de supermarktketen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het om geroosterde amandelen, gezouten 200 gram met maart 2021 (03-2021) als uiterste houdbaarheidsdatum. Wie het product in huis heeft, krijgt het advies het niet te eten maar terug te brengen naar de winkel.

Aflatoxine is volgens het Voedingscentrum een natuurlijke gifstof, gemaakt door schimmels, die voorkomt in onder meer noten, granen, peulvruchten, kruiden en gedroogd fruit. Ook in producten die hiervan gemaakt zijn, zoals pindakaas, brood of bier, zit de stof.