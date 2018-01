NVWA eist informatie Nefit-ketels na alarm

De Nederlandse Voedsel en -Warenautoriteit (NVWA) eist van cv-ketelfabrikant Nefit alle informatie op over cv-ketels van het type Nefit Topline. Dat bevestigt een woordvoerder van de NVWA woensdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Experts die in opdracht van RTL onderzoek deden naar de ketels, constateerden dat die een verhoogd risico op brandgevaar en koolmonoxidevergiftiging opleveren. Het probleem zit volgens hen in de zogeheten warmtewisselaar. Die zou kan door hitte vervormen en heet rookgas lekken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen. Alleen al in Nederland zijn ruim 128.000 van deze ketels verkocht.

Volgens de woordvoerder van de NVWA had het bedrijf al eerder een waarschuwing gekregen over het apparaat, maar toen ging het om een ander onderdeel. „Nefit moet ervoor zorgen dat de producten veilig zijn”, aldus de zegsman van de toezichthouder.

Volgens Nefit, dat onderdeel uitmaakt van Bosch, zou een defecte warmtewisselaar geen direct gevaar opleveren.