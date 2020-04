NVVE tevreden met uitspraak over euthanasie bij dementie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is tevreden over de uitspraak van de Hoge Raad dat euthanasie mag worden ingewilligd bij mensen met zware dementie die daar in betere tijden al duidelijk om hadden gevraagd. De NVVE verwacht dat „artsen zich erdoor gesterkt en gesteund voelen wanneer zij euthanasie willen verlenen aan een patiënt met dementie.”

„De Hoge Raad zegt nu dat strafvervolging inderdaad niet altijd de meest aangewezen reactie is. De toetsing of euthanasie zorgvuldig is uitgevoerd, dient primair buiten het strafrecht plaats te vinden”, concludeert de organisatie.

„De arts moet door de wilsverklaring te interpreteren en de omstandigheden te beoordelen genoeg zekerheid verkrijgen dat de patiënt zou willen overlijden in de situatie waarin hij of zij zich inmiddels bevindt. Dit is positief nieuws voor alle mensen in Nederland die een schriftelijk euthanasieverzoek opstellen”, vindt de vereniging verder.

NVVE-directeur Agnes Wolbert roept mensen op om bijtijds te praten over euthanasie en dementie: „Ons advies blijft dat patiënten samen met de arts en naasten proberen te voorkomen dat pas bij wilsonbekwaamheid wordt gesproken over euthanasie. De NVVE beveelt hierin een proactieve houding van de arts aan.”