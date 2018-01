NVVE: Heringa verdient steun en warm onthaal

De laatste fase van de rechtszaak tegen Albert Heringa mag niet ongemerkt voorbijgaan. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Heringa hielp in 2008 zijn hoogbejaarde, levensmoede stiefmoeder Moek (99) te overlijden. Doordat justitie hoger beroep en cassatie instelde tegen eerdere vonnissen belandde de zaak bij de Hoge Raad. Die doet eind deze maand uitspraak.

„Heringa verdient de steun van ons allemaal”, stelt de NVVE. Zaterdag en maandag plaatst de NVVE een slogan met een dergelijke strekking in paginagrote advertenties in dagbladen. Ook bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, door de Hoge Raad aangewezen voor het eindoordeel, zal de NVVE zorgen voor een warm onthaal voor Heringa. Tegen hem is drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist.