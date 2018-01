NVVE ‘enorm teleurgesteld’ na straf Heringa

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE) is „enorm teleurgesteld” over de voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor Albert Heringa. „De NVVE is verbijsterd dat het Hof geen enkele empathie heeft getoond voor de positie waar Albert Heringa destijds in verkeerde”, reageert de organisatie.

De vereniging vindt dat Heringa geen andere keuze had dan zijn moeder te helpen en hoopte dat het Hof geen straf zou opleggen. Hulp zou niet gelijkgesteld mogen worden gesteld aan een misdaad.

„Mocht alsnog cassatie volgen bij de Hoge Raad, dan zal de NVVE Heringa hierbij opnieuw ondersteunen”, zegt de vereniging.