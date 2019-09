NVM: regisseur nodig voor oplossen wooncrisis

Het kabinet moet een of meer woningmarktregisseurs aanstellen om de wooncrisis aan te pakken. Daarvoor pleit makelaarsvereniging NVM op de ochtend van Prinsjesdag.

NVM is voorstander van een „integrale benadering” van de problemen op de woningmarkt, waarbij beschikbaarheid en betaalbaarheid samen worden bekeken. Daarvoor moet er volgens de NVM een aanvulling komen op de woonagenda van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, in de vorm van een woningmarktregisseur. Die moet rechtstreeks aan de minister rapporteren.

In de woonagenda heeft minister Ollongren laten vastleggen dat er jaarlijks 75.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Vorig jaar is dat niet gelukt en ook in 2019 wordt het lastig. „Er is nog geen zicht op verlichting op de woningmarkt, zeker niet nu diverse bouwprojecten door de strenge stikstofeisen vertraagd zijn”, stelt de NVM.