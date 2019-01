NVJ: actie van minister Blok richting Turkije

Na de uitzetting van FD-correspondente Ans Boersma vindt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken nu echt actie moet ondernemen richting Turkije.

„Dit is een nieuw triest dieptepunt en geeft aan hoe grimmig de situatie voor journalisten daar is”, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. „In het land zitten ook tientallen Turkse journalisten vast of zijn het land uitgezet. Dit kan echt niet langer zo. Nederland en Europa moeten hier nu echt iets aan gaan doen en moeten ervoor zorgen dat journalisten gewoon hun werk kunnen doen. We doen wel veel handel met een land dat zo omgaat met journalisten. Minister Blok moet duidelijk maken dat dit echt niet meer kan en desnoods moet Nederland de banden met Turkije verbreken.”

De NVJ maakt zich ook zorgen om andere Nederlandse journalisten in het land. „Als er zoiets met een collega gebeurt, heeft dat veel impact.”

Het Genootschap van Hoofdredacteuren roept Blok op protest aan te tekenen bij de Turkse autoriteiten en zo snel mogelijk opheldering te vragen. „Dit is een nieuwe, pijnlijke en trieste illustratie van hoe in Turkije met de journalistiek en persvrijheid wordt omgegaan”, zegt voorzitter en hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff.