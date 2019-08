Nutri-Score ‘ontmaskert’ ongezonde etenswaren

Voedselwaakhond foodwatch claimt aan de hand van de zogeheten Nutri-Score dat veel etenswaren die door voedingsmiddelenfabrikanten als ‘gezond’ worden aangeprezen, dit helemaal niet zijn.

Het van oorsprong Franse voedselkeuzelogo laat met kleuren, van groen tot rood, en letters (van A tot E) op eenvoudige wijze zien hoe (on)gezond een product is. Foodwatch berekende de Nutri-Score van onder meer volkoren biscuits, crackers, vruchtendrank, pizza’s, ontbijtgranen, grillworst en yoghurt.

De vruchtendrank Roosvicee Multivit - waar volgens de fabrikant wel 10 vitaminen inzitten - krijgt volgens het label een E, de meest ongezonde score. Een Pizza Spinaci van Dr. Oetker blijkt volgens de berekeningen relatief gezond met een B, de op een na hoogste score. De spinaziepizza van Wagner (score D) daarentegen, komt als ongezond uit de bus. „In één oogopslag zien of de ene pizza minder ongezond is dan de andere is momenteel niet mogelijk in de supermarkt”, stelt foodwatch.

Ook werden ontbijtgranen van gepofte tarwe vergeleken. De granen van Albert Heijn (A) blijken een stuk gezonder dan Kellogg’s Smacks, die er met een C van afkomt.

Consumentenorganisaties als foodwatch pleiten al geruime tijd voor het kleurenlogo de Nutri-Score. Zij willen dat het voedsellogo verplicht wordt opgelegd aan alle bedrijven en hun producten. „Als slechts enkele bedrijven meedoen, blijft het voor de consument moeilijk om producten te vergelijken en gezonde claims te doorzien”, aldus de voedselwaakhond.