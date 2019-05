Nunspeters zetten zich in voor „vergeten ramp” in Mozambique

De Nunspeters Geo de Bruin (51) en zijn zwager Joao Mapengue (31), een geboren Mozambikaan, verlenen hulp in Mozambique. Dat werd 14 maart getroffen door een cycloon met zware overstromingen. „Het is een vergeten ramp.”

De Bruin, technisch manager, en Mapengue, logistiek medewerker, vertrokken 14 april op eigen kosten naar Mozambique om hulp te verlenen in de havenstad Beira, waar Joao Mapengue vandaan komt. De stad, met 500.000 inwoners, werd medio maart hard getroffen.

Hoe erg is het?

De Bruin: „Het is een ravage. In Beira zijn van 80, 90 procent van de huizen, hutjes en andere gebouwen de daken kapot of helemaal weg. De regio Búzi, ten zuiden van Beira, is nog zwaarder getroffen. Daar stond het water tot de nok van de daken.

In deze regio zijn ook de meeste mensen verdronken. Het officiële cijfer is 500, maar hulporganisaties schatten dat aantal op 2000.”

Zijn er ook lichtpuntjes?

„Mooi vind ik dat de mensen hun leven oppakken na deze grote ramp. Ze proberen wat geld te verdienen om hun dak te repareren, of rijst en water te kopen. Bijzonder is dat als hulporganisaties rijst uitdelen, de mensen netjes in de rij gaan staan. En als er te weinig is, delen ze het met elkaar.”

Welke hulp kon u bieden?

„We hebben 10.000 euro aan hulp besteed. Daarmee hielpen we zo’n 300 mensen. Zoals die jonge vrouw met haar dochtertje uit de Búzi-regio. Zij was naar Beira gevlucht. Ze had vijf weken lang niets over haar man en vader gehoord. We gaven haar de eerste levensbehoeften: rijst en schoon water.

Verder kochten we lokaal nieuwe daken. Die bevestigden we op huizen. Het weeshuis Kedesh Santuario in Beira, waar Joao opgroeide, voorzagen we van een generator. Zo hebben de wezen weer elektriciteit en stromend water.”

Waarom noemt u deze cycloon een vergeten ramp?

„Het duurde een paar dagen voordat de berichten over de ernst ervan de westerse wereld bereikten. In Nederland speelde de aandacht voor de aanslag in Utrecht en de Statenverkiezingen een rol.”

U heeft een stichting opgericht.

„Klopt. De familiestichting Shelter 4 Mozambique gaat 100 procent van het geld dat we krijgen voor de mensen daar besteden. We hopen er weer op eigen kosten naartoe te reizen.

Het verbaast mij dat er na de brand in de Notre-Dame in Parijs al snel 900 miljoen euro werd toegezegd. In Nederland bracht voor de hulp aan Mozambique zo’n 1 miljoen euro op. Dat vind ik erg wrang.

Mozambique heeft enorm veel hulp nodig. Toen wij er nog waren, was er in het noorden weer een cycloon.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.