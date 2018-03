Nubische giraffe geboren in Beekse Bergen

In dierenpark Beekse Bergen is een giraffe geboren. Het jong heeft de naam Finn gekregen. Moeder Theluji en haar zoon maken het goed. Met een gewicht van 50 kilo en een lengte van 1,90 meter is Finn bepaald geen kleintje; volgens het park is hij zo’n 10 centimeter langer dan gemiddeld. Bezoekers kunnen het prille geluk aanschouwen, maar niet continu aangezien Finn en Theluji behoefte hebben aan rust.

Finn is een zogenoemde Nubische giraffe, een ondersoort van de noordelijke giraffe. De dieren eten bladeren en twijgen, bij voorkeur van de acacia. Die boom heeft 5 centimeter lange doorns, maar dankzij een eeltlaag op hun tong en lippen deert dat ze niet.

Girafjes beginnen hun leven met een val van zo’n 2 meter, want de moeder blijft staan tijdens de bevalling. Als Finn zich normaal ontwikkelt, zal hij over een jaar twee keer zo groot zijn als nu.

Volgens de Giraffe Conservation Foundation leven nog zo’n 2600 Nubische giraffen in het wild in Afrika. Het totale aantal wilde giraffes is inmiddels lager dan 100.000. De soort geldt als ‘kwetsbaar’.