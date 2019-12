Nu ook juniorversie van AIVD-kerstpuzzel

Knappe koppen verheugen zich er elk jaar op: de roemruchte AIVD-kerstpuzzel. De breinbreker met de notoir moeilijke vragen heeft dit jaar ook een junior-editie. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst komt daarmee tegemoet aan verzoeken van schoolklassen. De juniorkerstpuzzel is geschikt voor scholieren van 10 tot en met 15 jaar.

Vorig jaar wisten verscheidene mensen de volwassen-editie zelfs foutloos te maken. Ruim duizend puzzelaars (individueel of in teams) stuurden toen de ingevulde puzzel in. De winnaar haalde 102 punten, de maximale 100 punten met daarbovenop bonuspunten die bij de lastigste vragen konden worden gehaald.

Het is de negende keer dat de AIVD de puzzel publiceert.