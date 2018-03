Nu ook Amsterdamse tram zonder cash

In de Amsterdamse trams is het vanaf 26 maart niet meer mogelijk met contant geld te betalen. Eerst waren al de bussen en de veren over het Noordzeekanaal ‘cashvrij’ en nu zijn ook alle trams van het GVB dat. De openbaar vervoerder van Amsterdam is daarmee volledig vrij van contant geld. Dat is veiliger voor de bestuurders.

Reizigers kunnen pinnen als ze een kaartje ‘aan boord’ willen kopen. In maart vorig jaar reden de 209 bussen in Amsterdam al zonder cash, en op 1 februari waren de ponten over het Noordzeekanaal cashvrij.

Volgens algemeen directeur Alexandra van Huffelen was de omslag naar cashloze voertuigen een flinke operatie. De invoering van de pin is uitgebreid getest. „Voor onze collega’s is het nu een stuk veiliger geworden, en met het pinnen aan boord bieden we een welkome service aan onze reizigers die een kaartje aan boord willen kopen.”