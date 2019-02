Nu geen extra onderzoek moordwapen Everink

Er komt op dit moment geen aanvullend onderzoek naar het DNA op het mes waarmee zakenman Koen Everink om het leven is gebracht. Voormalig tenniscoach Mark de J. had daarom gevraagd. Het gerechtshof in Arnhem bepaalde vrijdag dat er op dit moment geen extra onderzoek komt. Als daar na de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep - waarvoor drie dagen zijn uitgetrokken - behoefte aan is, kan dat alsnog.

De advocaten van de 31-jarige ex-tenniscoach van Robin Haase vroegen om aanvullend DNA-onderzoek naar het mes en de trui van De J. , want daar zouden onbekende DNA-kenmerken op zijn aangetroffen.

De J. is in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar voor de dood van zijn voormalige vriend en gokmaatje Everink. De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman. Hij heeft altijd ontkend.

De advocaat-generaal ziet geen reden voor nader onderzoek. „Nader onderzoek is niet meer noodzakelijk. Er is geen enkele nadere informatie ter onderbouwing van het scenario van de verdachte.” De J. zegt dat hij korte tijd was ontvoerd door een groep mannen en dat de ontvoerders Everink om het leven zouden hebben gebracht.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die ’s ochtends haar vader vond.