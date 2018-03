Nu geen debat koopzondag Goes

Het blijft bij een wens van GroenLinks in Goes om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op de valreep in de raad te debatteren over de koopzondag in Goes.

De partij wil winkeliers volledig vrijlaten in hun keuze om wel of niet op zondag open te gaan. Maar vijf andere partijen in de raad houden de discussie over dit initiatiefvoorstel tegen.

GroenLinks ijvert al langer voor uitbreiding van het aantal koopzondagen in Goes. Nu mogen winkels in het centrum van de stad acht zondagen per jaar open zijn.

In het initiatiefvoorstel dat de partij donderdag 15 maart wilde indienen, worden de winkeltijden geheel vrijgegeven en kunnen de middenstanders voortaan zelf bepalen of ze op zondag open zijn. „Dat is dan voor niemand verboden, maar ook voor niemand verplicht”, redeneert GroenLinks-fractievoorzitter Bruring.

De vijf partijen in de raad die als agendacommissie beslissen welke onderwerpen er in de raadsvergaderingen worden behandeld, vinden dat GroenLinks met het plan te hard van stapel loopt.

Ze besloten donderdagavond dat het initiatiefvoorstel niet 15 maart, maar pas na de verkiezingen mag worden behandeld. Een bespreking in de raad aan de vooravond van de stembusgang zou volgens CDA-fractievoorzitter Van der Knaap een belediging van de kiezer zijn. In de agendacommissie zitten naast het CDA ook ChristenUnie/SGP, Partij voor Goes, VVD en SP.

Bruring van GroenLinks is teleurgesteld en noemt de houding van de agendacommissie in de PZC triest.

„We zijn er inderdaad in de agendacommissie over begonnen”, bevestigt CDA’er Van der Knaap in de PZC. „Wij vinden het niet netjes om als oude raad zes dagen voor de verkiezingen nog een besluit te nemen over zoiets belangrijks. Dat is bijna een schoffering van de kiezer. Je moet niet over je graf heen willen regeren.”

Overigens spreekt het CDA Goes zich in zijn verkiezingsprogramma voor het eerst uit voor de maandelijkse koopzondagen. Ook de SP zegt er nu voor open te staan. „Maar laten we dat na de verkiezingen regelen”, aldus de CDA-fractievoorzitter.

ChristenUnie/SGP blijft hoe dan ook tegen de koopzondag. „Voor ons staat de rust op zondag voorop”, zegt fractievoorzitter Lukasse desgevraagd. „Zo staat het ook in ons verkiezingsprogramma. Wij huldigen dit standpunt al jaren en daar komt geen verandering in.”

Lukasse meent dat GroenLinks „een heel tactisch moment heeft uitgekozen” voor het initiatiefvoorstel. „Het zal ongetwijfeld volop aandacht krijgen, maar chic is het niet. Het is een verkeerd signaal naar de kiezer toe.”