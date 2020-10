Nu al corona op 68 nertsenbedrijven

Bij een nertsenbedrijf in het Limburgse Meerlo (gemeente Horst aan de Maas) zijn besmettingen met corona vastgesteld. De fokkerij telt 7000 moederdieren. Alle nertsen worden afgemaakt. Het bedrijf in Meerlo is al het 68e nertsenbedrijf waar het virus is ontdekt.

Eind augustus werd bekend dat minister Carola Schouten (Landbouw) heeft besloten dat de nertsenhouderij op 1 maart volgend jaar moet stoppen, drie jaar eerder dan gepland. Er is een stoppersregeling opgetuigd, die in de praktijk neerkomt op een vergoeding van 1,5 miljoen voor elke fokker die zijn bedrijf nu opdoekt.

De regeling is niet onomstreden. De petitie ‘Doe mij dan ook maar een miljoen’ is intussen bijna 19.000 keer getekend.

Nederland telt volgens de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) 160 nertsenhouderijen. De dieren worden gefokt om hun pels. Volgens de NFE gaan er tussen de 10 tot 40 nertsenpelzen in een bontjas.