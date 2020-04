Nu 934 coronapatiënten op de ic, 25 minder dan zaterdag

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, bedraagt nu 934. Dat zijn er 25 minder dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag zakte het aantal coronapatiënten op de ic voor het eerst sinds weken tot onder de 1000.

Ook liggen er 395 mensen met andere aandoeningen (non-Covid) op de ic’s.

„We zien overall nog steeds een lichte daling, met kleine regionale verschillen. Daar waar dat leidt tot een hoge belasting van een ziekenhuis, wordt dit allereerst in het eigen Regionaal Overleg Acute Zorgketen opgelost. Daar waar het leidt tot een hoge belasting van een hele regio, coördineert het LCPS verplaatsingen naar een andere regio en naar Duitsland.”

Van de Nederlandse Covid-patiënten op de ic liggen er 901 in Nederland, 21 minder dan zaterdag. 33 patiënten liggen in Duitsland, 4 minder dan zaterdag.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), is tevreden, schrijft hij in een brief aan zijn collega’s. „Als jullie voorzitter krijg ik dagelijks veel complimenten over hoe wij het doen als intensivisten. Het is ook ongelooflijk wat wij met z’n allen hebben klaargespeeld in een hele korte tijd, samen met onze collega’s binnen de ziekenhuizen. Iedere Nederlander weet nu wat intensive care is en dat schept verwachtingen voor de toekomst. Opbouwen was één, nu moeten we met elkaar Covid-zorg afschalen, reguliere zorg opschalen en zorgen dat we klaar zijn voor wat komen gaat.”

Gommers vervolgt: „We zien duidelijke verschillen tussen de Covid-19-druk per regio. Van gelijke spreiding is absoluut geen sprake en dat frustreert. Het benadrukt het belang van samenwerken binnen de regio, maar ook daarbuiten. De daling van het aantal Covid-19-patiënten gaat snel en als dit doorzet zou het zo maar kunnen dat er half mei minder dan 500 Covid-19-patiënten op de ic’s zijn en dat er weer ruimte is voor de reguliere zorg, geboden binnen de muren van de ic. Mijn voorstel is om te zorgen dat kwaliteit prevaleert boven kwantiteit zoals we altijd gewend zijn en dat we binnen onze regio’s bespreken waar we elkaar daarbij kunnen helpen.”

De voorzitter van de NVIC schrijft ook rekening te houden met een piek van ic-patiënten in het najaar.