NU’91 wil maatwerk voor beloning overuren in de zorg

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 wil dat er wordt gekeken naar de beloning van de overuren die veel zorgmedewerkers momenteel maken. Dat heeft NU’91 in een overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezegd. Door de extra uren en het extra salaris komen veel mensen volgens de organisatie namelijk niet meer in aanmerking voor bijvoorbeeld huurtoeslag. Dat is inkomensgebonden.

NU’91 wil dat er een onbelaste vergoeding komt, zodat werknemers in de zorg geen belemmering meer hebben om extra te gaan werken.

De beroepsorganisatie wil ook dat er meer beschermende middelen komen, zodat zorgmedewerkers zich weer veilig voelen. „Zorgprofessionals voorzien van voldoende beschermende middelen is wel het minste waarmee deze beroepsgroep is geholpen”, aldus NU’91 in een verklaring.