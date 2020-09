Nu 617 coronapatiënten in ziekenhuis, 62 meer dan zaterdag

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is nu 617, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 62 meer dan zaterdag. Van hen liggen er 490 op verpleegafdelingen. Op de ic liggen dus 127 patiënten, en dat zijn er 5 meer dan de dag ervoor.

Op de ic’s liggen 559 mensen om een andere reden dan corona, 41 minder dan op zaterdag. Daarmee zijn er 686 ic-bedden bezet, 36 minder dan op zaterdag.

In de afgelopen 24 uur zijn er 17 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s om de druk te spreiden. Er zijn geen ic-patiënten verplaatst.

„De forse stijging van het aantal opgenomen covidpatiënten ligt in de lijn van de verwachting”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ. „Wij houden rekening met een vergelijkbare verdere stijging in de komende week. De combinatie met de reguliere zorg zal in de komende week een uitdaging vormen voor de ziekenhuizen.”