Nu 28 positieve coronatesten in azc Sneek

Aanvullende testen in het asielzoekerscentrum (azc) in Sneek hebben zes nieuwe positieve testen op het coronavirus opgeleverd. Het aantal besmettingen komt daarmee op 28, zes meer dan de 22 asielzoekers die vorige week positief werden bevonden. Dat maakte de GGD Friesland samen met de directie van het azc en de burgemeester van Súdwest-Fryslân maandag bekend in Leeuwarden.

Burgemeester Jannewietske de Vries zei „ontzettend opgelucht” te zijn dat de uitbraak beperkt is gebleven. De getroffenen, die allemaal jonger zijn dan 70 jaar, hebben geen of milde klachten.

De 28 mensen die het virus dragen, worden samen met hun naasten in een ander azc in quarantaine ondergebracht. De quarantainemogelijkheden binnen het azc in Sneek zijn beperkt.

In het azc in Sneek wonen ongeveer 450 mensen, een groep van 98 asielzoekers was eerder al uit het centrum vertrokken. Alle bewoners die er afgelopen tijd verbleven zijn getest, ook als ze geen klachten hadden. Ook 40 medewerkers van het azc zijn inmiddels getest. Eén personeelslid is positief getest. Deze persoon was vrijdag al bekend en zit nu thuis.

Maandag 4 mei werd bij een mannelijke bewoner van het azc een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Vrijdag steeg het aantal naar 22 nadat 100 personen waren getest. Het centrum werd vrijdag onmiddellijk gesloten. Maandag om 18.00 uur gaat het weer open.

Benny Schonewille, locatiemanager van het azc, omschrijft de sfeer in het centrum momenteel als wisselend. „Er zijn allerlei soorten emoties. Veel mensen vinden het spannend. Maar over het algemeen is de sfeer goed.”