Het RIVM meldt 77 nieuwe gevallen van het coronavirus in Nederland. Het totaal komt daarmee op 265. Volgens het RIVM zijn 144 van hen in het buitenland geweest.

Minstens 74 personen zijn in Nederland besmet geraakt. Bij de overige 47 wordt nog onderzocht waar zij het virus hebben opgelopen. Het grootste deel van de patiënten zit in thuisisolatie. Tot dusver zijn er 36 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.