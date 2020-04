Nu 1360 coronapatiënten op intensive care

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1360. Dat zijn er 36 meer dan vrijdag. „We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de ‘social distancing’ lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg

Van de 1360 ic-patiënten liggen er zeventien in Duitsland. Dat zijn er drie meer dan vrijdag. 33 Duitse ziekenhuizen hebben zich inmiddels bereid verklaard om Nederlandse patiënten op te nemen. „We hebben momenteel voldoende aanbod aan ic- en niet-ic-bedden. Dat is geruststellend”, zegt Kuipers.

De afgelopen 24 uur zijn er 61 verplaatsingen tussen regio’s geweest, waarvan 47 ic-patiënten, inclusief drie naar Duitsland.

In totaal zijn er 2100 ic-bedden beschikbaar. Op zondag of maandag zouden er 2400 bedden beschikbaar moeten zijn. Kuipers: „We liggen nog altijd op schema met het aantal beschikbare bedden en we zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet.”

Voor patiënten die geen coronavirus hebben maar wel ic-zorg nodig hebben, zijn 510 bedden beschikbaar.