NTR maakt geen nieuwe afleveringen Sesamstraat

De NTR maakt de komende twee jaar geen nieuwe Nederlandse afleveringen van Sesamstraat. Wel blijft het kinderprogramma te zien op televisie. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de NTR mogen ruim tweehonderd bestaande afleveringen uitzenden, zo is afgesproken met Sesame Workshop, de Amerikaanse licentiehouder van Sesamstraat.

De NTR spreekt van een „moeilijke keuze” om geen nieuwe afleveringen meer te maken. „Maar wel een die binnen de huidige financiële mogelijkheden van NPO en NTR te verdedigen is” , staat in een verklaring. „De NTR heeft zoveel afleveringen van Sesamstraat, waarvan een flink aantal recent geproduceerd in 2018, dat de huidige generatie hier voor dit moment goed mee uit te voeten kan, op televisie of online.”