NS zoekt eigenaren van verloren knuffels

De NS gaat vanaf maandag proberen kinderen te herenigen met hun in de trein of op het station achtergelaten knuffel. Tijdens de vijfde editie van de Week van de verloren knuffel hoopt het vervoersbedrijf opnieuw met behulp van sociale media de pluchen vriendjes voor de kerst thuis te bezorgen.

Via Instagram, Twitter en Facebook deelt de NS tot en met vrijdag foto’s van de knuffels. Op verschillende stations komen vermissingsposters te hangen en op de schermen in de treinen komen foto’s van de knuffeldieren voorbij. Op station Den Haag Centraal zijn ze in het echt te bekijken.

Knuffels vormen een deel van de in totaal 108.000 voorwerpen die tussen 1 januari en 31 oktober op stations of in treinen werden gevonden. Passen, tassen en portemonnees blijven het vaakst liggen, gevolgd door sleutels en jassen. De meest opmerkelijke gevonden voorwerpen de afgelopen maanden zijn een strijkijzer met strijkplank, een nachtkastje en een eenwieler.