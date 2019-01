NS: woensdag weer normale dienstregeling

De treinen rijden woensdag weer volgens het spoorboekje, ze volgen dan de normale dienstregeling. Dat hebben de Nederlandse Spoorwegen laten weten. Vanwege de sneeuw rijden nog wel de hele dinsdag minder treinen dan op een gewone werkdag.

In veel gevallen komt dat neer op elk half uur een trein in plaats van elk kwartier. „Die maatregel heeft dinsdag gewerkt. Het heeft ons wat lucht gegeven. Er is meer ruimte om eventuele problemen door de sneeuwval op te lossen”, aldus een NS-woordvoerster. Ze adviseert reizigers wel nog steeds om de reisplanner te raadplegen.