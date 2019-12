NS wil wifi-tracking inzetten in de trein

De NS gaat waarschijnlijk wifi-tracking gebruiken om de zitplaatszoeker van het spoorbedrijf te verbeteren en uit te breiden. Zo kunnen reizigers makkelijk een zitplaats vinden via de app. Dat zegt Udo Oelen, directeur privacy van de NS, zo schrijft Trouw. „Het besluit moet nog vallen. We moeten het eerst nog toetsen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De vraag is vervolgens hoe snel het geïmplementeerd kan worden.”

NS gebruikt nu het gewicht van wagons om helder te krijgen waar er nog plek is in de trein. De huidige zitplaatszoeker van de NS werkt in veel gevallen nog niet. Oelen: „In de meest moderne trein zou er in elke stoel een sensor zitten, waardoor je per stoel kunt zien waar er plek is. Maar de treinen die de NS nu heeft kunnen dan niet.”

De NS heeft er al met reizigersorganisaties over gesproken. „Wij realiseren ons dat het een beladen onderwerp is als het gaat om privacy.” Hij noemt het van belang de informatie te ontsluiten „zodat mensen zich beter over de trein verdelen en de zitplaatskans hoger wordt. Ook voor de veiligheid is het beter als massa’s mensen zich over de trein verspreiden.”