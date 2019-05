NS wil meer treinen naar Zandvoort aan Zee

De NS wil met het oog op de verwachte komst van een Formule 1-race in Zandvoort meer treinen kunnen laten rijden naar de kustplaats. De huidige stroomcapaciteit van de bovenleiding van deze spoorlijn, laat dit volgens het spoorbedrijf echter niet toe. NS dringt daarom aan op de noodzakelijke verbetering van de bovenleiding naar Zandvoort aan Zee. Dat blijkt uit het Besluit Dienstregeling NS 2020 dat maandag is gepubliceerd.

NS heeft eerste grove schetsen gemaakt voor een Formule 1-dienstregeling, waarmee grote aantallen racefans kunnen worden vervoerd. In die plannen gaat NS uit van twaalf treinen per uur. De intercity’s hebben dan een lengte van tien rijtuigen, de sprinters zouden zelfs uit twaalf rijtuigen bestaan. Daarmee kan NS per uur gemiddeld tussen de 12.500 en 15.000 bezoekers naar Zandvoort aan Zee brengen.

De NS wil ook tijdens het strandseizoen en andere evenementen meer treinen per uur kunnen laten rijden. ProRail kan in juni meer duidelijkheid geven over mogelijke aanpassingen.