NS wil dat reiziger meedenkt

De NS roept reizigers op mee te denken over maatregelen om de spitsdrukte op het spoor te beteugelen. Er is al een denktank met experts en belanghebbenden actief op dat gebied, maar meer ideeën zijn welkom, zegt een woordvoerder van de Spoorwegen. „Wij weten het als NS ook niet allemaal.”

Hij reageert op een van de maatregelen waar De Telegraaf zaterdag over schrijft, de invoering van een spitsheffing. „Dat is op dit moment een idee. We gaan niets op voorhand uitsluiten, wat ons betreft ligt alles op tafel. Wij spreken trouwens liever van ‘slimme prijsprikkels’, omdat het niet alleen gaat over extra betalen in de spits, maar bijvoorbeeld ook over minder betalen in de daluren.”

Verschillende politici (CDA, PVV, D66) hebben in de krant geen goed woord over voor de eventuele invoering van een spitsheffing.

Andere ideeën om de spoorspits te ontlasten zijn volgens de woordvoerder: meer en vaker treinen laten rijden, betere afstemming met ander openbaar vervoer en het laten rijden van licht materieel (lightrail) op bestaand spoor.