NS wijst 5000 tegemoetkomingen toe voor transporten WOII

Vijfduizend mensen hebben van de Nederlandse Spoorwegen een financiële tegemoetkoming gekregen voor de rol die de NS speelde in het transport van Joden en andere bevolkingsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De NS vervoerde in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Roma en Sinti door Nederland. Zij werden in treinen naar Kamp Westerbork in Drenthe gebracht. Van daaruit brachten de Duitsers hun slachtoffers naar vernietigingskampen.

In totaal heeft de NS nu zo’n 40 miljoen euro uitgekeerd. De regeling loopt bijna af: tot woensdagochtend 07.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend.

Van de toegewezen tegemoetkomingen zij er 721 voor overlevenden van de transporten. Zij hebben recht op 15.000 euro. De grote meerderheid van de aanvragers zijn nabestaanden. Weduwen en weduwnaars krijgen 7500 euro, kinderen 5000 tot 7500 euro.

De NS heeft 1250 aanvragen afgewezen van mensen die niet aan de criteria van de regeling voldoen. In totaal zijn 7600 aanvragen ingediend. Een deel moet nog worden beoordeeld.

Een commissie onder leiding van voormalig PvdA-leider en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen voert de regeling uit.