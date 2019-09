NS weer eigenaar 48 oude treinen

De NS is weer eigenaar geworden van 48 buffeltreinen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht bepaald in een kort geding dat de NS had aangespannen tegen de Roemeense collega’s van Ferotrans.

Ferotrans kocht in 2014 en 2017 oude treinen van de NS. Deze treinen zouden uiterlijk april 2018 opgehaald worden door de Roemenen. Dat is niet gebeurd, waardoor de 2,5 kilometer aan treinen nog steeds in Nijmegen staan.

Het spoor rond Nijmegen wordt vanaf 1 oktober vernieuwd. Daarom willen de NS en ProRail dat de treinen worden weggehaald. ProRail geeft NS een boete van 1000 euro per trein als ze er begin oktober nog staan.

Nu NS weer eigenaar van de buffeltreinen is geworden, kunnen ze worden weggehaald. De NS weet nog niet wat er met de toestellen gaat gebeuren. „We gaan nu eerst alles in het werk stellen om het transport van de treinen naar een tijdelijke noodlocatie voor 1 oktober in gang te zetten”, aldus de NS in een verklaring. „Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een definitieve oplossing voor deze treinen, aangezien er onvoldoende ruimte op het spoor is om deze treinen langdurig stil te laten staan.”

Alle opties voor een definitieve oplossing liggen nog open volgens de NS. „We zijn teleurgesteld in het verkoopproces. Deze uitkomst is alles behalve een overwinning. Deze treinen hadden inmiddels gewoon in Roemenië kunnen rondrijden.” Over de mogelijke terugbetaling aan Ferotrans moet nog worden gesproken, aldus de NS.

De buffeltrein is een dieseltrein die van 1996 tot 2011 is gebruikt door de NS en van 1998 tot 2011 ook door Syntus.