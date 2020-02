NS voor rechter gedaagd door eigen ondernemingsraad

De Nederlandse Spoorwegen (NS) zijn door de eigen centrale ondernemingsraad (cor) voor de rechter gedaagd. Het medezeggenschapsorgaan wil dat de NS een werkgelegenheidsgarantie opneemt in zijn nieuwe meerjarige strategie. Maar dat vindt de NS een stap te ver gaan. De zaak dient binnenkort bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Topman Roger van Boxtel benadrukt dat de spoorvervoerder zijn huidige medewerkers nog heel hard nodig heeft. „We nemen ook nog steeds mensen aan, en gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er weinig reden tot zorg.” Maar een garantie om het personeel zeker vijf jaar in dienst te houden, wil hij niet geven. Bij de NS werken volgens Van Boxtel in Nederland alleen al zo’n 24.000 mensen. In het buitenland heeft het bedrijf nog eens 15.000 medewerkers in dienst.

De nieuwe strategie van NS is er vooral op gericht om de ‘flexreiziger’ ruim baan te geven. „De flexreiziger ziet zichzelf niet als automobilist, treinreiziger of fietser, maar kiest het vervoer afhankelijk van het moment en de bestemming. Daarvoor moeten we de muren tussen de verschillende vormen van privé-, deel- en openbaar vervoer zoveel mogelijk weghalen, in samenwerking met de gehele mobiliteitssector”, legt de president-directeur van NS uit.