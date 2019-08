NS verwacht in september weer meer reizigers

De NS verwacht in september een recordaantal van 36,7 miljoen reizigers. Dat meldt de NS zondagavond na berichtgeving door het AD. Het ov-bedrijf verwachtte vorig jaar voor dezelfde maand 35 miljoen reizigers en dat kwam ook ongeveer uit, aldus een woordvoerder.

September is altijd de drukste maand van het jaar op het spoor, aldus de NS; forensen gaan na de vakantie weer naar het werk en jongeren beginnen aan het studiejaar. De verwachting van de NS is dit jaar hoger dan die van vorig jaar omdat „in z’n algemeenheid bij aanhoudende economische groei meer mensen op pad zijn”. Ook speelt volgens de zegsman een rol dat het door files aantrekkelijker wordt om de trein te nemen.

De NS neemt diverse maatregelen. Zo worden tussen Den Haag en Leiden, Rotterdam - Amsterdam en Den Haag - Eindhoven enkele treinen verlengd met 200 extra zitplaatsen. Op andere belangrijke trajecten wordt al met de maximale lengte gereden. De perrons zijn te kort voor langere treinen. De NS heeft daarom ProRail gevraagd op negen stations de perrons te laten verlengen.

Vooral in het drukste uur, tussen 7.30 uur en 8.30 uur, kunnen reizigers hinder hebben van drukte. De meeste ‘spitshinder’ zullen mensen ondervinden op de trajecten Haarlem - Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal - Amsterdam Bijlmer, Den Haag Centraal - Leiden Centraal, Ede-Wageningen - Utrecht Centraal en Amersfoort - Utrecht Centraal.

Een paar weken geleden bleek dat in de eerste helft van dit jaar het aantal gereisde treinkilometers met 4,6 procent harder groeide dan gedacht, waardoor de grenzen van de groei van het treinverkeer jaren eerder worden bereikt dan berekend. In de huidige prognoses van het Rijk werd erop gerekend dat het spoorplafond pas in 2030 zou worden bereikt. Volgens de NS gebeurt dat echter al in 2027, en mogelijk zelfs al in 2025 als de trend van de eerste helft van dit jaar zich doorzet.