NS: treinen rijden weer normaal

Na alle problemen donderdag op het spoor door de storm is de treindienst vrijdag weer genormaliseerd. De punctualiteit lag vrijdagochtend op 90 procent en is aan het einde van de ochtend opgelopen naar 95 procent. „Dat is een keurige score, vergelijkbaar met een normale dag”, zegt een NS-woordvoerder.

Donderdag gaf de vervoerder al aan te verwachten dat vrijdagochtend negen van de tien treinen weer zouden rijden. „En dat is gelukt door al het harde werk en de inspanningen van collega’s”, aldus de woordvoerder.

Op een handjevol trajecten hadden treinreizigers ’s ochtends nog wel te maken met een aangepast advies, omdat daar nog sprake was van stormschade. Daar reden bussen in plaats van treinen of konden reizigers omreizen. Een aantal van deze problemen is inmiddels opgelost, maar bij een paar was dat nog niet het geval. De verwachting is dat die problemen in de loop van de middag zijn verholpen.