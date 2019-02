NS: treinen Den Haag drukker dan verwacht

Het is nog steeds bijzonder druk in de treinen richting Den Haag Centraal. Vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam zijn „grote reizigersstromen” op weg naar Den Haag, waar scholieren demonstreren voor een beter klimaat .

„Dat zijn duidelijk demonstranten, want de ochtendspits is voorbij. Het is drukker dan vooraf was verwacht”, aldus een woordvoerder van de NS. De vervoerder vraagt de demonstranten om na aankomst in Den Haag niet in de stationshal te blijven hangen, maar meteen naar het Malieveld te gaan, zodat ze ruimte maken voor mensen die later aankomen.

De NS ziet wel dat het aan het einde van de ochtend langzaamaan wat rustiger wordt in Utrecht, Leiden en Rotterdam en dat de meeste demonstranten in Den Haag zijn of onderweg zijn. Op de perrons van vertrekstations en op Den Haag Centraal staan extra veiligheidsmedewerkers om de stroom reizigers in goede banen te leiden. Volgens de NS is het in de treinen druk en „niet comfortabel”, maar is de situatie „beheersbaar”.