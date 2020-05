NS-topman Roger van Boxtel voorziet financieel slechte jaren

NS-topman Roger van Boxtel voorziet de komende jaren grote financiële problemen voor de Nederlandse Spoorwegen. Door de coronacrisis en het massale thuiswerken is het aantal treinreizigers minimaal en zijn de verliezen groot, zei Van Boxtel donderdagavond in Op1.

De NS rijdt vanaf 2 juni weer grotendeels de reguliere dienstregeling met het maximum aantal treinen, maar met slechts 40 tot 50 procent van de reizigers erin. De NS vervoert normaal 1,3 miljoen reizigers per dag. „We verliezen onwaarschijnlijk veel geld, er komt eigenlijk niets meer binnen terwijl de kosten gewoon doorgaan”, zei Van Boxtel. Hij wil hierover komende dagen met de medezeggenschapsraad en de spoorwegvakbonden praten. „Ik ben er dag en nacht mee bezig.”

Van Boxtel zie dat de eerste paar jaar er slecht uitzien voor de NS. Hij pleitte eerder al voor het opschorten van de concessieprijzen die het bedrijf moet betalen voor het gebruik van het hoofdrailnet. „Maar ik zie inmiddels het bedrijfsmodel helemaal kantelen. Als je almaar blijft uitgeven en niets meer binnenkrijgt zullen we aan tafel moeten met onze aandeelhouder, de minister van Financiën, om hem een kapitaalinjectie te vragen. Ik ga mijn uiterste best doen alle mensen met een vast contract binnenboord te houden, maar ik ga aan de werknemers ook vragen maximaal flexibel te worden. We moeten samen de crisis door.”