NS test snellere intercity

De NS gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag de snellere intercity tussen Groningen, Zwolle en Den Haag uittesten.

De testrit slaat onderweg de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal over. Ook rijdt de trein met 160 kilometer per uur met een hogere snelheid over de Hanzelijn. Daar wordt nu 140 kilometer per uur gereden. Met deze aanpassingen is de trein een kwartier korter onderweg. Op Den Haag Centraal keert de trein en rijdt op hoge snelheid weer naar Groningen.

Met de test wil de NS bekijken welke aanpassingen nodig zijn aan onder meer treintechniek, infrastructuur en dienstregeling om intercity’s sneller te maken. Het testtraject tussen Groningen en Den Haag dient als voorbeeld voor meer snelle treinen. Het doel is om binnen enkele jaren snellere treinen in te zetten tussen Groningen en de Randstad.

Bij de testrit, die om 00.02 begint, zijn ook Roger van Boxtel, de president-directeur van de NS, en Pier Eringa, de topman van ProRail, aanwezig.