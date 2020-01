NS stopt met verkoop tabak op alle stations, rookpalen weg

De NS stopt vanaf 1 april met de verkoop van tabak in zijn eigen winkels. Daarnaast is ProRail begonnen met voorbereidingen om alle 390 rookpalen van de perrons te verwijderen.

Dat hebben de twee, die de stations stapsgewijs rookvrij gaan maken, donderdag bekendgemaakt. Er geldt al een rookverbod voor stationshallen, trappen, liften en tunnels. In de loop van oktober gaat dat ook voor de perrons gelden. Verkoop van rook- en tabakswaren op de 136 verkooplocaties van de NS, eindigt per 1 april. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op stations helemaal geen tabak meer te krijgen is. Het vervoersbedrijf sluit daarom geen nieuwe contracten met huurders die rookwaren willen verkopen.

Blokhuis: NS en ProRail brengen rookvrije generatie dichterbij

Momenteel bevinden zich op ongeveer honderd van de vierhonderd stations in Nederland nog rookpalen of roosters. Behalve deze, verwijdert ProRail ook verlichte rookzoneborden, wordt de bestrating aangepast en komen er nieuwe borden voor huisregels.