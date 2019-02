NS steken in op meer knusse Stationshuiskamers

Koffie en broodjes, watertappunten, wifi, werkplekken en aanspreekpunten. De NS steken 65 miljoen euro in stations. Voor meer beleving en veiligheid. En meer knusse Stationshuiskamers.

De plannen zijn ambitieus. De NS geven nog eens honderd van de bijna vierhonderd treinstations een upgrade. President-directeur Roger van Boxtel van NS heeft de plannen donderdag uit de doeken gedaan. Geheel in stijl. Op het vernieuwde station Bilthoven. In de Stationshuiskamer met frisgroen gesausde wanden. „Letterlijk de stamtafel van de reiziger.” Alleen de deur klappert als een trein met hoge snelheid passeert.

De NS hebben een „ongelooflijk goed” treinjaar achter de rug, meldt een trotse en tevreden Van Boxtel. De spoorwegen veranderen volgens hem van traditioneel treinbedrijf naar modern mobiliteitsbedrijf. Met uitstekende cijfers over punctualiteit en reizigerstevredenheid. „Een van de beste ter wereld.”

Zo’n 86 procent van de reizigers is tevreden over de treinreis (80 procent in 2017). „Nooit eerder was de waardering zo hoog.” De NS-topman is ook bescheiden. Hij wijst erop dat het moeilijk wordt de resultaten vast te houden, omdat de economie en het aantal reizigers groeit. Ook zijn er zorgen over de lagere prestaties van de hogesnelheidslijn dan vorig jaar. „Dit vraagt alle zorg en aandacht.”

Wegwaaistation

De NS hebben vorig jaar een nettowinst geboekt van 116 miljoen euro, tegenover 47 miljoen een jaar eerder. „De trein heeft de wind mee”, verklaart de NS-topman. Nederland wil betrouwbaar, comfortabel en op een schone manier reizen. Omdat stations voor een groot deel bepalend zijn voor de ervaring van reizigers, steken de NS onder andere daar extra geld in.

Na succesvolle verbouwingen van grote stations als Rotterdam Centraal, Breda, Arnhem Centraal en Utrecht Centraal, willen de NS daarom nu andere stations in steden en dorpen buiten de Randstad „aangenamer” maken. Niet onbelangrijk. Een derde van de treinreizigers reist juist via een kleiner, regionaal station. „Dat zijn vaak wegwaaistations.”

Bij de verbouwingen van stations vervangen NS kiosken eventueel door knusse Stationshuiskamers. Reizigers kunnen hier even rustig zitten. Beetje relaxen, even surfen, kopje koffie drinken en actuele reisinformatie checken. Of gewoon niks doen. Lekker verwarmd. De NS willen in 2021 in totaal 35 van deze huiskamers hebben. De spoorwegen openen dit jaar op negen kleine stations zo’n wachtruimte. Het totaalaantal komt daarmee op 25.

De investering van 65 miljoen euro in vijf jaar tijd komt bovenop verbeteringen en uitbreidingen van stations, waarmee NS en ProRail volop bezig zijn. Voor bredere en langere perrons, voor voldoende roltrappen en liften om grotere aantallen reizigers sneller te laten in- en uitstappen.

Op stations waar nog geen voorzieningen zijn, bekijkt het spoorbedrijf de mogelijkheden om een Kiosk te openen of om samen met lokale ondernemers een comfortabele wachtruimte met koffie te maken.

Toiletten

Ook willen de NS samen met ProRail binnen drie jaar op 92 kleine stations de toiletten vernieuwen. Inclusief contactloos betalen. Hiermee komt 90 procent van de reizigers straks langs een modern, schoon en toegankelijke stationstoilet.

„Een toegankelijk en schoon stationstoilet is belangrijk voor de reiservaring van onze reizigers.” Het toilet op het vernieuwde station Bilthoven is overigens alleen toegankelijk met een sleutel. Af te halen tijdens openingstijden in de huiskamer.

Treinreizigers zijn overigens steeds positiever over NS-stations. Ruim 75 procent geeft de stations een zeven of hoger. In 2014 was dit nog 65 procent, zo blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2018 van NS, waaraan ruim 80.000 reizigers deelnamen.

De NS blijven investeren. Van meubilair tot LED-verlichting en van camera’s tot stallingsplekken voor fietsen. En op 222 stations een watertappunt.