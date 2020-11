NS snijdt verder in de dienstregeling vanwege corona

Nu door corona het aantal treinreizigers op 30 procent van het normale aantal ligt en dat nog wel een tijdje zo zal blijven, gaat de NS schrappen in de dienstregeling. In de komende weken wordt stapsgewijs 10 procent van de treinen uit de dienstregeling gehaald. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, zo verzekert de NS. Er worden dus geen lijnen geschrapt.

De aanpassing heeft niet alleen te maken met de forse terugloop in passagiersaantallen, maar ook met het uitvallen van personeel door ziekmelding of quarantaine.

De eerste treinen worden vanaf maandag al uit de dienstregeling geschrapt. De meeste wijzigingen volgen in de week erna. Eind deze maand ligt de treinenloop dan op 90 procent van normaal. Volgens de NS is de maatregel tijdelijk en wordt er weer opgeschaald zodra dat kan.

Vorige maand schrapte de NS al de extra forensentreinen en weekendnachttreinen. De spoorwegen raden reizigers aan om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.