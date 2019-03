NS: probleem in software locomotieven opgelost

De fout in de software van de locomotieven die op de Hogesnelheidslijn (HSL) rijden, is verholpen. Dat meldt de NS dinsdag.

Vorig jaar zorgden problemen met de software voor hinder voor treinreizigers op de HSL-Zuid, de lijn van Amsterdam richting België. De NS had de nieuwe software in een groot aantal locomotieven geplaatst, maar ondanks uitgebreide testen bleek er een fout in te zitten, waardoor de trein soms stopte tijdens de rit.

Volgens de NS is er hard gewerkt om het euvel te verhelpen en zijn alle locomotieven van binnenlandse treinen inmiddels van een update voorzien.

„De HSL is de snelst groeiende spoorverbinding van Nederland en zeer belangrijk voor onze reizigers, binnen Nederland en internationaal. Ik ben opgelucht dat deze softwarefout is verholpen en dat de betrouwbaarheid voor reizigers weer toeneemt”, zegt Marjan Rintel, directeur operatie NS.