NS peilt of reizigers zich vooraf willen aanmelden voor een trein

NS en de TU Delft zijn vrijdag een groot onderzoek onder treinreizigers begonnen naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun reisgedrag. Ook de bereidheid van reizigers om zich vooraf aan te melden voor een treinreis wordt daarbij onderzocht.

Een reiziger zou bij vooraf aanmelden te zien krijgen welke trein druk is en welke niet. Achterliggende gedachte is dat het aantal reizigers zo beter op de beperkte treincapaciteit kan worden afgestemd.

Bij het onderzoek onder zo’n 100.000 NS-reizigers komen ook andere vragen aan de orde. Zo is het spoorbedrijf benieuwd of ze minder reizen, straks vaker thuiswerken of vaker de auto nemen.

Door de intelligente lockdown daalde het aantal treinreizigers de afgelopen weken tot ongeveer 7 procent van het normale aantal. Als later het openbare leven stap voor stap kan worden hervat, wordt meer en meer een beroep gedaan op het ov. Een trein heeft door de coronamaatregelen echter maar een capaciteit van 20 tot 25 procent ten opzichte van normaal.

„We moeten daarom nadenken over maatregelen die we in normale omstandigheden niet snel zouden overwegen”, zegt Tjalling Smit, lid raad van bestuur van NS over het onderzoek. „Maar die brengen ook dilemma’s met zich mee, als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid, gastvrijheid en privacy. En het legt een belangrijke verantwoordelijkheid bij reizigers; het werkt alleen als iedereen meedoet.”

NS ziet tot nog toe niet dat het weer drukker wordt, met uitzondering van bepaalde trajecten in de Randstad. Zoals bekend gaan vanaf woensdag weer meer intercity’s rijden en komen er weer nachttreinen in de Randstad. Dat is vooral om het de reizigers vanwege de 1,5 meter afstand makkelijker te maken. Het is nog geen terugkeer van een normale dienstregeling.