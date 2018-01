NS past dienstregeling aan wegens storm

De NS past de dienstregeling donderdag aan vanwege de verwachte storm. Op de trajecten waar normaal meer treinen rijden dan eens in het halfuur, gaat dan eens in het halfuur een trein rijden. Hierdoor ontstaat meer ruimte om eventuele problemen op het spoor, zoals omgewaaide bomen of voorwerpen die door wind in de bovenleiding waaien, te verhelpen, aldus het spoorbedrijf.

Vanwege de harde wind kan ook niet ten zuiden van Rotterdam over de hsl-lijn worden gereden. Reizigers tussen de zuidelijke Randstad en Noord-Brabant reizen om via Dordrecht.

De NS zegt met de aangepaste dienstregeling het zekere voor het onzekere te nemen. Wel waarschuwt het bedrijf dat ondanks de aangepaste dienstregeling en andere extra maatregelen reizigers nog steeds hinder kunnen ondervinden. „NS en ProRail werken er hard aan om de gevolgen hiervan zo beperkt mogelijk te houden en eventuele verstoringen zo snel mogelijk te verhelpen”, aldus de NS. Spoorbeheerder ProRail houdt extra storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om problemen op te lossen en de NS zet extra medewerkers in op stations om reizigers te helpen.

Reizigers krijgen het advies de reisplanner goed in de gaten te houden. Ze moeten rekening houden met drukte en een langere reistijd en worden opgeroepen zo mogelijk buiten de spits te reizen.