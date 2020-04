NS Orkest wenst Nederland met Wilhelmus een fijne Koningsdag

Muzikanten van het NS Orkest hebben vanuit huis het Wilhelmus ingespeeld en opgenomen. Met het lied, dat in een speciaal gemonteerde video te horen is, wil het orkest Nederland een fijne Koningsdag wensen. Daarmee geeft het gehoor aan de oproep van het Koninklijk Concertgebouworkest om met zijn allen het volkslied te zingen ten tijde van de coronacrisis.

„Wij wilden graag een muzikaal steentje bijdragen aan een bijzondere Koningsdag voor iedereen”, zegt Patricia Langeveld, lid van het NS Orkest. „Koningsdag is vandaag vanwege het heftige virus anders dan eerdere jaren. Door het Wilhelmus te spelen, voelt het alsof we toch een beetje samen zijn. Ook al is het op afstand. Hopelijk halen luisteraars een beetje troost uit dit kleine gebaar.”

Het NS Orkest telt meer dan zeventig muzikanten, van jong en oud. Veel van hen werken in de spoorsector. Het orkest, dat in 1949 werd opgericht, repeteert nog wekelijks op het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. De muziekgroep speelt op stations, maar ook in concertzalen en op andere evenementen.