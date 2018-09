NS opent informatielijn voor nazorg Oss

NS heeft een informatielijn geopend voor vragen van reizigers die in de trein zaten die in botsing kwam met een elektrische bakfiets in Oss. Ze kunnen op het nummer ook terecht als ze behoefte hebben aan nazorg na het ongeval waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Het speciale informatienummer is 0800-6677888.

De trein was donderdagochtend op weg van Den Bosch naar Nijmegen. Volgens Marjan Rintel van de raad van bestuur van de NS zaten er in totaal 57 reizigers in de trein. Ze zijn na het ongeval uit de trein gehaald en ter plaatse ook opgevangen.

De vlag op het NS-kantoor in Utrecht hangt halfstok.