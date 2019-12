NS neemt afscheid van eerste dubbeldekker

Na ruim 34 jaar neemt NS afscheid van de allereerste dubbeldekker, de Dubbel Deks Materieel (DDM). Zondag rijdt de laatste DDM voor een speciale afscheidsrit. NS organiseert deze rit samen met de NVBS, de Nederlandse Vereniging voor Belangstellenden in het Spoorwezen.

Bij de introductie was deze dubbeldekker een echte publiekstrekker omdat de reizigers voor het eerst boven konden zitten. Begin 1985 konden reizigers in Noord-Holland voor het eerst gebruikmaken van de dubbeldekker. Later reed deze dubbeldekker ook tussen Amsterdam en Amersfoort, Den Haag en Utrecht en Rotterdam en Noord-Brabant.

In 2010 en 2011 verdwenen de rijtuigen tijdelijk van het spoor, maar kwamen later weer terug als reservematerieel. In 2016 werd de DDM opgeknapt en keerde terug in de dienstregeling. Nu verdwijnt deze dubbeldekker definitief.

In het Spoorwegmuseum in Utrecht blijft één DDM bewaard.