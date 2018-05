NS naar rechter om miljoenenboete ACM

De Nederlandse Spoorwegen (NS) stappen naar de rechter om een boete van bijna 41 miljoen euro van tafel te krijgen. Het vervoersbedrijf kreeg die boete vorig jaar van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De NS tekende eerder bezwaar aan tegen de boete, maar de ACM heeft besloten deze overeind te houden en alleen de motivering wat te verduidelijken.

Het spoorbedrijf kreeg de boete voor misbruik van zijn economische machtspositie bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. „Ook na heroverweging is de ACM van oordeel dat NS misbruik heeft gemaakt van haar economische machtspositie”, aldus de waakhond over de beslissing de bezwaren van de NS naast zich neer te leggen.

De NS hoopt dat de rechter de hele boete doorstreept. „Wij zijn het oneens met het oordeel en de onderbouwing ervan”, aldus een woordvoerder.

NS won de aanbesteding via dochterbedrijf Abellio, maar speelde vals. Het bedrijf maakte gebruik van vertrouwelijke informatie over concurrent Veolia die van een ex-directeur van die onderneming afkomstig was. Ook benadeelde NS concurrenten door bruikbare informatie laat door te geven, terwijl Abellio daar wel over kon beschikken. Het uiteindelijke bod van de NS was volgens de ACM verlieslatend, maar de NS sprak dat eerder tegen.

Als gevolg van de affaire greep NS in 2015 al in in de eigen organisatie. Onder meer topman Timo Huges moest als gevolg van de affaire vertrekken. De ACM stelde echter dat Huges niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de fraude. Eind december sprak ook de rechtbank in Den Bosch Huges vrij van fraude bij de aanbesteding. Ook alle andere verdachten werden vrijgesproken. Tegen de betrokken directeuren waren straffen geëist tot een jaar cel. Het Openbaar Ministerie heeft tegen al deze vrijspraken beroep aangetekend.