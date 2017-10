NS maakt achteraf betalen mogelijk

De NS gaat achteraf betalen mogelijk maken voor particuliere reizigers. Daardoor hoeven reizigers geen saldo meer op hun ov-chipkaart te zetten. De NS gaat NS Flex, zoals de service heet, nog dit jaar met een kleine groep reizigers testen. In de loop van volgend jaar moet NS Flex gefaseerd mogelijk worden gemaakt voor reizigers.

Achteraf betalen was al mogelijk met een business card, maar nog niet voor particuliere reizigers. De nieuwe manier van betalen moet voor het hele openbaar vervoer gaan gelden. Ook moeten reizigers er een ov-fiets mee kunnen huren. In de toekomst moeten daar nog andere diensten aan worden toegevoegd, zoals het gebruik van een huurauto of een taxi.

Aan de manier van reizen verandert niets, zegt een woordvoerder van de NS. Met een ov-chipkaart checken reizigers gewoon in en uit, zoals nu ook het geval is. Aan het einde van de maand ontvangen ze een factuur. Het verschuldigde bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven.

Er komt ook een app, waarmee reizigers inzicht kunnen krijgen in wat ze besteden in het openbaar vervoer. Ook kunnen ze ermee onderweg upgraden van de tweede naar de eerste klas en hun abonnement aanpassen aan hun reisgedrag. Wie overigens niet achteraf de rekening gepresenteerd wil krijgen, kan gewoon op saldo blijven reizen.